Первый гид «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября

Церемония вручения звезд "Мишлен" ресторанам Москвы и их шеф-поварам пройдет 14 октября, первый выпуск гастрономического гида по Москве презентуют в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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"Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале "Зарядье". Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе "Мишлен" по российской столице", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

РФ станет 33-й страной в мире, где выпускают гид "Мишлен", а столица - первым городом СНГ с ресторанами и кафе, отмеченными специальными знаками и звездами.

Присвоение звезд "Мишлен" будет дополнительно способствовать повышению привлекательности Москвы, развитию гастрономического туризма. Журналы, газеты, телеканалы и блогеры из разных государств особенно интересуются отмеченными в рейтинге заведениями, рассказывают о них и о городе, где они расположены.

В сообщении подчеркивается, что наличие заведений со звездами "Мишлен" путешественники учитывают при планировании поездок. Для некоторых из них это определяющий фактор, для других - второстепенный, но тоже важный. Среди туристов выделяют отдельную группу - фуди, говорится в сообщении, - они посещают разные страны в основном для знакомства с местной кухней.