В Москве резко испортится погода

В Москве после нескольких дней бабьего лета резко испортится погода, в столицу придет аномальное похолодание. Об этом сообщает «Российская газета».

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14 сентября температура воздуха в Москве понизится сразу на 10 градусов, днем столбики термометров покажут не более 13 градусов тепла.

«Начнут преобладать северо-западные ветры. Начиная со второй половины дня среды давление начнет расти, но воздух будет холодным», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом отклонения от климатической нормы будут незначительные — максимум два градуса.