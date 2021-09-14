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В Москве резко испортится погода

Мослента
35 минут назад

В Москве после нескольких дней бабьего лета резко испортится погода, в столицу придет аномальное похолодание. Об этом сообщает «Российская газета».

В Москве резко испортится погода
Фото: PixabayPixabay

14 сентября температура воздуха в Москве понизится сразу на 10 градусов, днем столбики термометров покажут не более 13 градусов тепла.

«Начнут преобладать северо-западные ветры. Начиная со второй половины дня среды давление начнет расти, но воздух будет холодным», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом отклонения от климатической нормы будут незначительные — максимум два градуса.

Ранее научный Вильфанд пообещал москвичам, что в столицу вернется холодная погода. По его словам, заметные изменения начнутся во вторник, 14 сентября, и в среду, 15 сентября.

Новости Москвы,Погода,Резкое похолодание,
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