Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», - сказал Собянин.