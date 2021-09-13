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Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Агентство «Москва»иещё 12
39 минут назад

Отопление в жилых домах Москвы начнут подавать сегодня, 13 сентября, и в течение пяти дней весь жилой сектор должен быть обеспечен теплом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе города.

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», - сказал Собянин.

Он добавил, что вся система подготовлена, и в течение пяти дней во всех объектах должно заработать отопление.

«Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», - сказал мэр.

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