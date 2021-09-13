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Промышленные зоны в Москве массово застроят жильем

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Москве будет реализована программа застройки промышленных зон, предусматривающая освоение порядка 130 площадок. В будущем их число увеличится, рассказал в интервью «Известиям» вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Промышленные зоны в Москве массово застроят жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент мы провели первичную инвентаризацию существующих промзон. Работу по большинству из них мы запустим в этом и следующем годах», — сообщил чиновник.

Застраивать площадки под бывшими заводами и фабриками планируется массово — речь идет, по словам вице-мэра, об освоении двух тысяч гектаров, на которых появится примерно 33 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 11 миллионов «квадратов» — жилье.

«Часть жилья уйдет на программу реновации, а часть — в продажу», — указал Ефимов. Он предположил, что в этом проекте примут участие все крупнейшие застройщики, так как «это последняя возможность реализации крупного проекта в пределах МКАД, больше неосвоенных территорий в городе просто нет».

Ранее стало известно, что с 2011 года на площадках московских заводов и других предприятий, которые давно не функционируют, построили и ввели в эксплуатацию 27,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 18,8 миллиона «квадратов» квартир. Полностью рекультивированы или в процессе подготовки под новое использование более 6,5 тысячи гектаров промзон.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,газета "Известия",
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