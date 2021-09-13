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Власти Москвы не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

ТАССиещё 1
1 час назад

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент.

Власти Москвы прояснили вопрос о системе распознавания лиц в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.

Новости Москвы,Образование,Правительство Москвы,
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