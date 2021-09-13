Более 700 пар поженились в Москве в День города

«По традиции, в столичных отделах ЗАГС, кроме классического марша Мендельсона, в честь дня рождения столицы по желанию молодоженов звучал гимн Москвы. Приурочить свадьбу ко Дню города решили около 1 тыс. 400 пар. В сам праздничный день поженились более 700 молодоженов. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в пятницу и субботу, 10 и 11 сентября. Также в ночь с 11 на 12 сентября на станции метро «Маяковская» поженились две пары», - приводится на сайте сообщение пресс-службы столичного управления ЗАГС.