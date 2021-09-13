Более 700 пар поженились в Москве в День города

В День города в столице брак заключили более 700 пар. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«По традиции, в столичных отделах ЗАГС, кроме классического марша Мендельсона, в честь дня рождения столицы по желанию молодоженов звучал гимн Москвы. Приурочить свадьбу ко Дню города решили около 1 тыс. 400 пар. В сам праздничный день поженились более 700 молодоженов. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в пятницу и субботу, 10 и 11 сентября. Также в ночь с 11 на 12 сентября на станции метро «Маяковская» поженились две пары», - приводится на сайте сообщение пресс-службы столичного управления ЗАГС.
Отмечается, что церемонии прошли не только в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, но и на 23 выездных площадках.
«Молодожены заключали брак в исторических особняках и усадьбах, башнях «Москва-Сити», Останкинской телебашне, известных ресторанах, Московском планетарии и историческом павильоне «Космос» на ВДНХ, а также на Московской канатной дороге. На выездных площадках заключили брак около 350 пар - это четверть от общего количества», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего этой осенью в Москве планируют пожениться около 16 тыс. пар. Прием заявлений на октябрь и ноябрь еще продолжается. В 2020 году в осенние месяцы заключили брак около 20 тыс. пар, в 2019 году - более 23 тыс.