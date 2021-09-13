В Гидрометцентре предупредили москвичей о понижении температуры на 10 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о понижении температуры в столице и области на 10 градусов. Он рассказал РИА Новости, что во вторник температура опустится до плюс 10-13 градусов.
По его словам, несмотря на резкое понижение, температура 14 сентября будет соответствовать норме.
«Начиная со второй половины дня среды, давление начнет расти Но воздух будет холодным. Осадков не будет. В среду, четверг без осадков, в пятницу тоже почти без осадков. До конца недели холодная погода, но ниже нормы всего на два градуса. Днем будет 10-13 градусов, а ночью — плюс 10-11 градусов», — сказал Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последним теплым днем в Москве будет понедельник, 13 сентября. Воздух в столичном регионе прогреется до плюс 25 градусов, отметил синоптик.
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