В Гидрометцентре предупредили москвичей о понижении температуры на 10 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о понижении температуры в столице и области на 10 градусов. Он рассказал РИА Новости , что во вторник температура опустится до плюс 10-13 градусов.

«Начиная со второй половины дня среды, давление начнет расти Но воздух будет холодным. Осадков не будет. В среду, четверг без осадков, в пятницу тоже почти без осадков. До конца недели холодная погода, но ниже нормы всего на два градуса. Днем будет 10-13 градусов, а ночью — плюс 10-11 градусов», — сказал Вильфанд.