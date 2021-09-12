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В Москве появился арт-объект в золотых кокошниках.Видео

Александр Кузьмин
10 минут назад

Напротив гостиницы "Украина" в Москве установили семь зеркальных матрешек в золотых кокошниках.

На кадрах Ruptly, снятых в пятницу, арт-объект в виде традиционной игрушки в новом прочтении, который не оставил равнодушным жителей и гостей столицы.

"Я люблю все русские традиции, я считаю, что очень здорово, что ко дню города установили такие экспозиции", - поделилась жительница Москвы Юлия Лунина.

По словам автора проекта Татьяны Лискутовой, каждая скульптура имеет свой размер, который символизирует разные этапы развития человека "физически, интеллектуально, социально и духовно".

"Зеркальная поверхность Матрешек отражает реальность настоящего времени, текущего момента "здесь и сейчас", где каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни. В резных узорах кокошников запечатлены сакральные смыслы близкие каждому человеку и составляющие нашу национальную идентичность", - отмечает создательница проекта.

Как рассказывают авторы, арт-объект создан как напоминание "современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни". Традиционная культура переплетается с образом современности и привлекает внимание проходящих мимо жителей и гостей столицы.

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