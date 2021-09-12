В Москве появился арт-объект в золотых кокошниках.Видео

"Зеркальная поверхность Матрешек отражает реальность настоящего времени, текущего момента "здесь и сейчас", где каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни. В резных узорах кокошников запечатлены сакральные смыслы близкие каждому человеку и составляющие нашу национальную идентичность", - отмечает создательница проекта.