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Праздничный салют в честь Дня города прогремел в Москве

РИАМО
1 час назад

В столице запустили праздничный фейерверк в честь Дня города. Салют прогремел на 26 площадках, передает корреспондент РИАМО.

Праздничный салют в честь Дня города прогремел в Москве
Фото: © РИАМО, Николай Корешков© РИАМО, Николай Корешков

Фейерверк запустили в «Сокольниках», парке «Садовники», саду «Эрмитаж», Таганском парке, Измайловском парке, парке Победы, напротив «Лужников», в Парке Горького, в Троицке, Зеленограде, на ВДНХ и в других местах столицы.

День города Москвы отмечается 11 и 12 сентября. В этом году в честь праздника не проводят массовые и масштабные мероприятия, но организованы небольшие события во всех административных округах столицы.

Праздничные мероприятия проводятся в кинотеатрах, театрах, библиотеках, культурных центрах. Посетителям мероприятий нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавируса.

В субботу в концертном зале «Зарядье» прошло торжественное мероприятие в честь Дня города. Президент РФ Владимир Путин поздравил горожан с 874-летием Москвы и поблагодарил их за стойкость во время пандемии коронавируса.

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