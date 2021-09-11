Путин поздравил москвичей с Днем города

«Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться. Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира», - сказал Путин.