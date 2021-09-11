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Роскосмос поздравил Москву с Днем города

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад

Роскосмос поздравил Москву с 874-летием с космической орбиты. Соответсвующее сообщение было опубликовано в субботу, 11 сентября, в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Роскосмос поздравил Москву с днем города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К посту прикрепили снимок Москвы с космической орбиты.

— Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны, — отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в столице на данный момент работают свыше 40 предприятий космической сферы. Кроме того, 100 тысяч людей труда и науки внесли вклад в развитие отрасли, рассказали в Twitter.

День города в Москве пройдет в выходные, 11 и 12 сентября. Для горожан и туристов столичные власти организуют множество различных площадок для празднования. Вечером жителей ожидает красочный салют.

В преддверии праздника город начали активно готовить к торжествам. Например, в пятницу, 10 сентября, в столице промыли дороги, фонтаны и памятники. Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков отметил, что городские службы провели масштабные работы. Среди прочего работники промыли и покрасили объекты городской инфраструктуры, а также в ряде случаев отремонтировали.

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