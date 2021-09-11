Роскосмос поздравил Москву с Днем города

Роскосмос поздравил Москву с 874-летием с космической орбиты. Соответсвующее сообщение было опубликовано в субботу, 11 сентября, в Twitter-аккаунте Роскосмоса.
К посту прикрепили снимок Москвы с космической орбиты.
— Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны, — отметили в ведомстве.
День города в Москве пройдет в выходные, 11 и 12 сентября. Для горожан и туристов столичные власти организуют множество различных площадок для празднования. Вечером жителей ожидает красочный салют.
В преддверии праздника город начали активно готовить к торжествам. Например, в пятницу, 10 сентября, в столице промыли дороги, фонтаны и памятники. Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков отметил, что городские службы провели масштабные работы. Среди прочего работники промыли и покрасили объекты городской инфраструктуры, а также в ряде случаев отремонтировали.