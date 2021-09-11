Роскосмос поздравил Москву с Днем города

Роскосмос поздравил Москву с 874-летием с космической орбиты. Соответсвующее сообщение было опубликовано в субботу, 11 сентября, в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К посту прикрепили снимок Москвы с космической орбиты.

— Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны, — отметили в ведомстве.

Поздравляем с Днем города Москвы!#Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли. Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры! pic.twitter.com/SFpaMWigA5— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2021 В сообщении также говорится, что в столице на данный момент работают свыше 40 предприятий космической сферы. Кроме того, 100 тысяч людей труда и науки внесли вклад в развитие отрасли, рассказали в Twitter

День города в Москве пройдет в выходные, 11 и 12 сентября. Для горожан и туристов столичные власти организуют множество различных площадок для празднования. Вечером жителей ожидает красочный салют.