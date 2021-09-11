Маршрут автобуса № 8 отменят в Москве с 11 сентября

Маршрут столичного автобуса 8 перестанет ходить в городе с 11 сентября. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажирам автобуса 8 в ведомстве рекомендовали пользоваться маршрутами 193 и 736 вместо привычного рейса.

При этом транспортный маршрут автобуса 30 в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы изменился с 31 августа. Теперь автобус будет заезжать к Музыкальной школе имени Глинки через Проектируемый проезд 5022.

Новая остановка общественного транспорта «Музыкальная школа» расположится около остановок «Поликлиника» и «Шоссейная улица, 51». Одна из автобусных остановок будет функционировать в обе стороны движения транспорта.