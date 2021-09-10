Синоптик рассказал о погоде в День города

«Завтра мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков. Температура в столице составит +18 +20 °С. По области — от +16 до +21 °С. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление около нормы — 749 мм рт. ст.», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».