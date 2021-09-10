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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в День города в Москве

RT на русском
17 минут назад

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какой температурный фон ожидается в период празднования Дня Москвы 11 и 12 сентября.

Синоптик рассказал о погоде в День города
Фото: ТАССТАСС

«Завтра мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков. Температура в столице составит +18 +20 °С. По области — от +16 до +21 °С. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление около нормы — 749 мм рт. ст.», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Также он отметил, что в воскресенье, 12 сентября, в столице ожидается до +23 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -4 °С.

Новости Москвы,Александр Синенков,ТК "Звезда",
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