Большой театр запустил виртуальные экскурсии

"За два дня до официального открытия 246-го сезона Большой театр открывает свои двери абсолютно для всех желающих. Мы приглашаем каждого жителя нашей планеты пройтись по Императорским фойе, заглянуть в гримерные, репетиционные залы, за кулисы и даже постоять на Исторической сцене", – говорится в сообщении.