Московский марафон перенесли на 2022 год

Московский Марафон отменен. Забег должен состояться 26 сентября 2022 года.
«Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой. Марафон этого года должен был стать девятым. Следующий — юбилейным. Без преувеличения мы сделали всё, чтобы сохранить забег и его непрерывность», – написали организаторы в соцсетях.
Дата старта в 2022 году пока не объявлена. Организаторы переходят на работу в кризисном режиме, чтобы в ближайшие две недели «разобраться с обязательствами, проработать дату и условия участия в забеге в 2022 году».