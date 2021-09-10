Московский марафон перенесли на 2022 год

«Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой. Марафон этого года должен был стать девятым. Следующий — юбилейным. Без преувеличения мы сделали всё, чтобы сохранить забег и его непрерывность», – написали организаторы в соцсетях.