В Москве появился первый в мире виртуальный памятник пропавшему грибнику

Виртуальный памятник пропавшему грибнику появился в Москве. Как отметил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, каждый год в России тысячи людей пропадают и погибают в лесах.

Фото: propalgribnik.ru propalgribnik.ru

"Наше традиционное "поклонение грибам" стоит тысяч жизней ежегодно. Люди уходят в лес на час и остаются там навсегда. Следование простым правилам безопасности может спасти очень многих, а AR-скульптура, надеюсь, привлечет внимание тех, кто любит побродить с корзинкой, и заставит задуматься о безопасности на природе", - сказал он.

Памятник представляет собой фигуру заблудившегося человека в окружении огромных грибов. Москвичи уже установили его на Васильевском спуске, Арбате, Лесной улице, на бульварах. Для того чтобы увидеть памятник, необходимо перейти со смартфона по ссылке и следовать инструкциям. AR-скульптура доступны в двух версиях: 3,5-метровая для открытых пространств и масштабная модель для помещений. Там же можно и найти правила безопасности в лесу.