Собянин наградил выдающихся москвичей

— Здесь в зале сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители. Люди разных профессий, объединенных одним - любовью к нашему городу, любовью к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и в наш город. Хотел поблагодарить вас и в вашем лице всех москвичей за трудолюбие, за упорство, за стремление к победе, поздравить вас с наступающим праздником, поздравить с заслуженными наградами, пожелать вам здоровья и успехов, — передает слова мэра корреспондент агентства городских новостей «Москва».