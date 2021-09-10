Москву очистили ко Дню города

В преддверии Дня города в Москве провели очистку фонтанов, мостов и памятников. Для этого были использованы безвредные для окружающей среды шампуни, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Работы также включали в себя покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Особое внимание было уделено промывке мелких деталей на фонтанах и памятниках — их очистили вручную.
Помимо этого, сотрудники дорожных служб промыли знаки, информационные щиты и указатели: все дорожные ограждения и предметы, стоящие вдоль проезжих частей. Отмечается, что при помощи безвредного шампуня с асфальта смыли мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные, 11 и 12 сентября, во время празднования Дня города в Москву придет теплая погода. Так, в субботу, 11 сентября, воздух прогреется до 20 градусов тепла, а в воскресенье — до плюс 23.