Москву очистили ко Дню города

В преддверии Дня города в Москве провели очистку фонтанов, мостов и памятников. Для этого были использованы безвредные для окружающей среды шампуни, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: М. Денисов / mos.ru М. Денисов / mos.ru

Работы также включали в себя покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Особое внимание было уделено промывке мелких деталей на фонтанах и памятниках — их очистили вручную.

Помимо этого, сотрудники дорожных служб промыли знаки, информационные щиты и указатели: все дорожные ограждения и предметы, стоящие вдоль проезжих частей. Отмечается, что при помощи безвредного шампуня с асфальта смыли мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.