В Москву вернется холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам, что после выходных в столицу вернется холодная погода.
По его словам, сейчас в Москве «классическое бабье лето». Однако в понедельник, 13 сентября, в атмосфере начнет меняться механизм циркуляции воздуха, что приведет к тому, что город могут накрыть облака.
«Заметные изменения начнутся во вторник-среду. Дальше этих дат ничего сказать не могу. Жизнь не надо расписывать по дням, нужно жить с интересом, интригой!», — сказал Вильфанд.
Ранее Вильфанд рассказал, что 11 и 12 сентября, во время празднования Дня города температура воздуха будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. В субботу воздух прогреется до 20 градусов тепла, а в воскресенье — максимум до плюс 23.