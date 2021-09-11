В Москву вернется холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам, что после выходных в столицу вернется холодная погода.

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По его словам, сейчас в Москве «классическое бабье лето». Однако в понедельник, 13 сентября, в атмосфере начнет меняться механизм циркуляции воздуха, что приведет к тому, что город могут накрыть облака.

«Заметные изменения начнутся во вторник-среду. Дальше этих дат ничего сказать не могу. Жизнь не надо расписывать по дням, нужно жить с интересом, интригой!», — сказал Вильфанд.