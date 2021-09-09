Синоптики рассказали о скором наступлении «бабьего лета» в Москве

Москва к понедельнику выйдет на пик потепления – будет до плюс 24, в последней декаде сентября скандинавский циклон принесет в столицу «бабье лето» после «арктического холода».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В последующие сутки в Москве рост температуры продолжится, и на пик потепление выйдет к понедельнику: с +18 +20 до +22 +24, а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое – в период с мая по июль. При этом будет облачно, но без существенных осадков, передает портал «Метеовести».

«Прогнозы показывают, что в последней декаде сентября, скандинавский циклон подарит настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой. Ночью +1 +6° с вероятностью заморозков, а днем столбики будут подниматься до +11 +16°. Но пока москвичей ждет похолодание», – отметили синоптики.

С приближением вторника погода, из-за ныряющего циклона, начнет кардинально портиться. Пойдут осенние дожди, днем температура будет не выше +16 +18°, к середине недели – обвал полярного холода, нордический ветер и интенсивные ливни, что понизит показания термометров ночью до +5 +10°, днем до +9 +14°, а это уже на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики, добавили метеорологи.