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Останкинская телебашня покажет световое шоу в День города

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Останкинская телебашня покажет световое шоу в честь Дня города, который будет отмечаться 11 и 12 сентября.

Останкинская телебашня покажет световое шоу
Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы© Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

«По всему периметру полукилометровой башни будет включён праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира — задействовано 550 различных источников света, это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе», — заявили в пресс-службе.

Продолжительность светового шоу составит три часа.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным 11 сентября, в День города.

Новости Москвы,ФБА "Экономика сегодня",
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