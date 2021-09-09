Останкинская телебашня покажет световое шоу

«По всему периметру полукилометровой башни будет включён праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира — задействовано 550 различных источников света, это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе», — заявили в пресс-службе.