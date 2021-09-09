В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москвичка обвинила монтажников сотовой вышки в службе сатане. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве женщина обвинила монтажников сотовой вышки в службе сатане. Видео публикует Telegram-канал «Подъем». Она атаковала рабочих с мобильным телефоном и обещала выложить репортаж в TikTok. По словам горожанки, из-за 5G начнут погибать люди.

«Тиктоковцы, ребята! Вот они чем занимаются: они поставили вышку 5G. Они служат сатане. Люди будут умирать. Птицы уже умирают», – заявила разгневанная женщина, назвав при этом монтажников «врагами народа».

Ранее сообщалось, что активисты пытались закопать живьем археологов в Ростовской области. Жители Азова узнали из соцсетей, что возле школы установят вышку 5G. Вооружившись лопатами, они явились к месту археологических раскопок и стали закапывать яму, в которой находились два человека.

Новости Москвы,Общество,Происшествия,Видео,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители