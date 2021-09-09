В Москве женщина обвинила монтажников сотовой вышки в службе сатане. Видео публикует Telegram-канал «Подъем». Она атаковала рабочих с мобильным телефоном и обещала выложить репортаж в TikTok. По словам горожанки, из-за 5G начнут погибать люди.
«Тиктоковцы, ребята! Вот они чем занимаются: они поставили вышку 5G. Они служат сатане. Люди будут умирать. Птицы уже умирают», – заявила разгневанная женщина, назвав при этом монтажников «врагами народа».
Ранее сообщалось, что активисты пытались закопать живьем археологов в Ростовской области. Жители Азова узнали из соцсетей, что возле школы установят вышку 5G. Вооружившись лопатами, они явились к месту археологических раскопок и стали закапывать яму, в которой находились два человека.