В Москве сократилось число разбоев, краж и убийств

В Москве за восемь месяцев этого года сократилось число разбоев, краж, нарушений ПДД и убийств, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Так, за это время в городе зарегистрировали 95 905 преступлений (минус 1,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом).

В пресс-службе уточнили, что за восемь месяцев было совершено 38 169 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В общественных местах города было зафиксировано 33 137 преступлений.

За этот период, по данным прокуратуры, в столице было совершено 115 убийств, 90 изнасилований, 386 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 36 со смертельным исходом, 231 разбой, 1 198 грабежей, 27 093 случая мошенничества, 40 401 кража, в том числе 319 из квартир, 488 угонов автомобилей.

В столичной прокуратуре добавили, что с января по август в Москве правоохранители возбудили 398 уголовных дел, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации ТС.

Ранее в МВД сообщили, что в России по итогам семи месяцев 2021 года зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере информационных технологий. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%.

В ведомстве отметили, что две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием интернета.

До этого в МВД составили портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего, по данным ведомства, преступления совершают граждане России мужского пола. Женщины принимают участие в каждом шестом правонарушении, а на долю иностранцев приходится менее 4 процентов противоправных деяний.