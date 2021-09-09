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Погода в Москве: Синоптик пообещал москвичам «символический дождь»

Мослента
1 час назад

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Москвы о погоде, которая ожидается в столице 9 сентября. Его прогноз передает РИА Новости.

Синоптик пообещал москвичам «символический дождь»
Фото: ТАССТАСС

По словам синоптика, в городе ожидается облачность с прояснениями.

«Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, но он будет носить чисто символический характер», — сказал он.

Воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье — до плюс 15-20 градусов. При этом норма для сентября — около 15 градусов тепла, подчеркнул специалист. «То есть это на четыре градуса выше, чем должно быть», — добавил Тишковец. Ветер в столице ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что на этой неделе москвичей ждет бабье лето с температурой до 20-23 градусов тепла.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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