Синоптик пообещал москвичам «символический дождь»

«Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, но он будет носить чисто символический характер», — сказал он.

Воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье — до плюс 15-20 градусов. При этом норма для сентября — около 15 градусов тепла, подчеркнул специалист. «То есть это на четыре градуса выше, чем должно быть», — добавил Тишковец. Ветер в столице ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.