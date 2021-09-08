Ввод Троицкой линии метро планируется на 2024 год, это будет одна из самых больших и протяженных веток метрополитена, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда Юго-Западного округа столицы.

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Троицкая линия метро (проектное название - Коммунарская) пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ" до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро получит также Юго-Западный административный округ столицы.

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"Мы строим одновременно все участки Коммунарской линии от МЦК и БКЛ до Коммунарки. На всех участках ведется строительство, ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься. Одна из станций - это "Улица Генерала Тюленева" - важная станция, разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской линии, Сокольнической линии на 20-25%", - сообщил Собянин.

По его словам, после запуска данной линии метро Теплый Стан станет одним из самых лучших районов Москвы по обеспеченности метрополитеном. Он добавил, что после стройка будет двигаться на Троицк.

"Это будет одна из самых больших и протяженных веток метрополитена, она будет пересекаться с МЦК и БКЛ и иметь хороший пересадочный контур для того, чтобы дальше интегрироваться в систему городского метрополитена", - рассказал мэр.

Он подчеркнул, что до строительства МЦК и БКЛ было невозможно создание такой ветки, но появление двух новых кольцевых линий позволяет реализовать такие серьезные проекты. Кроме того, во время объезда Юго-Западного округа Москвы Собянин осмотрел итоги ремонта здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского, фестивальную площадку в Теплом Стане, а также результаты благоустройства Ленинского проспекта.

Как уточняется в материалах мэрии, в общей сложности в зоне притяжения Троицкой линии метро проживают более 1 млн. человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек. Новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию.