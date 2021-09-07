Резервные госпитали для Covid‑пациентов в Москве сохранят

«Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Так, резервный госпиталь был организован на ВДНХ. В нем развернули более 1400 коек, в том числе 256 коек реанимации. При этом реанимационный блок медучреждения — один из крупнейших в Москве. В этом блоке имеются клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории, зоны эндоскопии, бронхоскопии и гастроскопии, отделение гемодиализа, КТ.