Собянин оценил возможность введения новых COVID-ограничений

В ближайшее время в столице нет планов вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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«При первой возможности, как только видим спад заболеваемости, мы начинаем ограничения снимать, чтобы люди могли вздохнуть свободной грудью, пообщаться, походить по городу, вернуться к нормальной жизни», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что если город держать в состоянии локдауна, то ожидание его снятия и ограничения наносят больше вреда, чем пандемия коронавируса. Мэр отметил, что такие состояния психологически могут привести к большей болезненности и смертности.