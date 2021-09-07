В Москве построят два железнодорожных моста через Яузу

«В рамках реконструкции на участке Курская — Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яузу с эстакадами дополнительного пути», — сказал Бочкарёв.