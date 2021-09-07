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Проезд по МЦК в День города будет бесплатным для всех пассажиров

ТАССиещё 1
1 час назад

Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города 11 сентября будет бесплатным для всех пассажиров в честь пятилетия транспортного проекта. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Проезд по МЦК в День города будет бесплатным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек", - написал Собянин.

МЦК - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году.

Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 км путей, 379 стрелочных переводов, установили 4,9 тыс. единиц опор контактной сети, смонтировали 178 км контактной сети, уложили 1,8 тыс. км линий устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), необходимых для регулировки и безопасности движения поездов. При реализации проекта применены самые передовые и инновационные технологии.

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