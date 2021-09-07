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В Москве камеры начнут выявлять мотоциклистов без шлемов

Мослентаиещё 2
1 час назад

В Москве камеры смогут выявлять мотоциклистов без шлемов. Об этом пишет РБК во вторник, 7 сентября.

В Москве камеры начнут выявлять мотоциклистов без шлемов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэрия Москвы объявила тендер по аренде «оборудования для фиксации нарушений ПДД» со стоимостью контракта 3,27 миллиарда рублей. Победитель конкурса предоставит 500 стационарных камер и будет содержать их в течение пяти лет.

Функционал новых камер в техническом задании расшили. В частности, они смогут выявлять мотоциклистов без мотошлемов, поворот или разворот не из крайнего ряда, а также незаконную езду между полосами или нарушение правил парковки. Более того, камеры приспособят проверять соблюдение правил перевозки грузов и буксировки.

Также умный гаджет сможет идентифицировать автомобили, не прошедшие техосмотр, и без ОСАГО. Отмечается, что допустимая вероятность ошибки распознавания не должна превышать пять процентов.

В конце июля стало известно, что автомобилистов в Москве и еще 11 регионах начнут штрафовать по дорожным камерам за выключенные фары. Отмечалось, что камеры будут автоматически фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света с осени 2021 года.

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