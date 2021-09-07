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Действия московских маляров возмутили россиян

Мослента
1 час назад

Действия маляров, нанятых управляющей компанией для косметического ремонта подъездов в Москве, возмутили россиян. Жалобу на слишком яркие и раздражающие цвета стен здания в Хамовниках опубликовала в Facebook-группу Secret Hamovniki москвичка.

Действия московских маляров возмутили россиян
Фото: Анастасия Кирюшина / группа «Secret Hamovniki» в FacebookАнастасия Кирюшина / группа «Secret Hamovniki» в Facebook

«Я наивно считала, что это в прошлом, как и зелено-желтые бордюры и заборчики. Но нет. Кто придумал красить подступенки? Делать ковровую дорожку с заходом на стены и половину лестницы? Мешать цвета в вырви-глаз-коктейль? И каждый раз добавлять еще больше жести», — написала автор поста.

В комментариях один из москвичей заявил, что «"Жилищник" покупает по тендеру самые дешевые краски и красит».

Другие поделились своим опытом косметического ремонта в подъездах. Некоторым жителям удавалось договориться у управляющей компанией и выбрать цвет краски по своему вкусу.

«Мы сами с соседями выбирали цвета. Думаю, это можно заранее обговорить с управляющей компанией! Нам даже образцы дали», — написала подписчица паблика.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как на благоустройство города влияют пожелания москвичей, и поделился текущими планами работ в столице. Градоначальник отметил, что его посты о преобразованиях в разных округах всегда вызывали отклик в соцсетях. Горожане активно высказывают мнения, которые учитываются в проектах обустройства территорий.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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