Действия московских маляров возмутили россиян

«Я наивно считала, что это в прошлом, как и зелено-желтые бордюры и заборчики. Но нет. Кто придумал красить подступенки? Делать ковровую дорожку с заходом на стены и половину лестницы? Мешать цвета в вырви-глаз-коктейль? И каждый раз добавлять еще больше жести», — написала автор поста.