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Названо условие включения отопления в Москве

Мослентаиещё 2
32 минуты назад

Отопление в Москве включат, если среднесуточная температура продержится в течение пяти дней ниже восьми градусов. Такое условие в разговоре с «Москва 24» назвал председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин.

Названо условие включения отопления в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Однако в последние годы бывали случаи, когда при резком снижении температуры за окном отопление включали, не дожидаясь, пока пройдет пять суток, отметил глава организации.

По словам Крохина, в среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому досрочное включение не имело смысла, отметил специалист.

Он добавил, что сперва отопление запустят в социальных объектах города, а лишь затем в квартирах.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону. Всего коммунальщики проверили к зиме более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Новости Москвы,Константин Крохин,
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