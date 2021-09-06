Названо условие включения отопления в Москве

Отопление в Москве включат, если среднесуточная температура продержится в течение пяти дней ниже восьми градусов. Такое условие в разговоре с «Москва 24» назвал председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин.

Однако в последние годы бывали случаи, когда при резком снижении температуры за окном отопление включали, не дожидаясь, пока пройдет пять суток, отметил глава организации.

По словам Крохина, в среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому досрочное включение не имело смысла, отметил специалист.

Он добавил, что сперва отопление запустят в социальных объектах города, а лишь затем в квартирах.