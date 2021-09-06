Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной Хорды (СВХ), связывающий Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

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"Поздравляю с окончанием большой стройки. Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью. Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Костинской развязки, до Некрасовки; от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань. Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославское", - сказал мэр.

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По словам градоначальника, внутри города остался один участок, соединяющий Дмитровское и Ярославское шоссе, который должен быть запущен в следующем году, тем самым будет завершено строительство хорды.

"До 2023 года мы вместе в коллегами из министерства транспорта соединяем новую строящуюся дорогу на Казань и СВХ в районе Некрасовки. Сама городская магистраль заработает уже в следующем году в полном объеме", - сказал Собянин.

Он добавил, что данный объект улучшает движение в Москве, на МКАД и уменьшает трафик в центре города. Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе, было начато в августе 2020 года и завершено досрочно в сентябре 2021 года.

В составе участка построено и реконструировано 3,7 км дорог, включая основной ход СВХ, съезды на прилегающие улицы, Богородский путепровод и две железнодорожные эстакады на пересечении с Ярославским направлением МЖД.

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира было также начато в 2019 году и завершено на полгода раньше срока - в сентябре 2021 года. В рамках проекта построено 8,7 км дорог, включая несколько крупных эстакад. Кроме того, в рамках проекта была проведена реконструкция дублера Ярославского шоссе и расширение боковых проездов вдоль проспекта Мира. Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД - до строящейся трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". В настоящее время строительная готовность СВХ составляет 80%.