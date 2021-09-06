Пополнить «Тройку» стало возможным через приложение «Госуслуги Москвы»

Пользователи карты «Тройка» теперь могут пополнить ее через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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Этим способом можно положить на счет сумму от 100 рублей. Чтобы активировать платеж, следует приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро.

— Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства. Пополнение «Тройки» — важная опция для многих москвичей, и теперь у них появился еще один удобный инструмент для того, чтобы положить деньги на транспортную карту. Благодаря онлайн-оплате человек может заранее подготовиться к поездке и ему не придется тратить время, чтобы пополнить «Тройку» в кассе или билетном автомате, — говорится в сообщении ведомства.