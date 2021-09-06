На ВДНХ пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками

«Беспилотная авиация — это перспективное направление во всём мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа «Беспилотные летательные аппараты». Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках», — отметила Наталья Сергунина.