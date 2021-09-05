Собянин рассказал об обновленных кинотеатрах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении работ по реконструкции под общественные центры кинотеатров «Янтарь» и «София». Об этом градоначальник написал в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 5 сентября.

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«Уже несколько лет мы вместе с инвестором возрождаем к жизни старые кинотеатры, превращаем их в полноценные общественные центры. Завершили реконструкцию, готовим к открытию сразу два: "Янтарь" в районе Преображенское и "София" в Северном Измайлово», — написал он.

По словам мэра, здания, которые были построены еще в советское время, практически перестроили заново, многое обновив в них. Здесь появились современные парковки и новые этажи. Мэр добавил, что в «Софии» на данный момент организовали десять кинозалов.

После благоустройства в зданиях оборудовали магазины, кафе и рестораны, а в «Янтаре» в скором времени откроются детский образовательный клуб, зоны для мастер-классов и игр.