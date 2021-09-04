На востоке Москвы лось вышел на прогулку.Видео

На востоке Москвы лось вышел прогуляться и побегать по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".Патруль ЦОДД заметил животное на дублёре шоссе Энтузиастов в Ивановском.
Начальник отдела департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров ничего необычного в этом не увидел. В беседе с «Подъемом» он отметил , что «лоси не появляются в Москве, они здесь живут».
«По осени мы просто чаще их видим. Молодые любопытные лоси начинают изучать окрестности, самостоятельно гулять, часто попадают в жилые кварталы. И в сентябре у взрослых лосей начинается гон, брачный период, они становятся дурные, много бегают в поисках партнёра, зачастую ведут себя агрессивно».