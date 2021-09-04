На востоке Москвы лось вышел на прогулку.Видео

«По осени мы просто чаще их видим. Молодые любопытные лоси начинают изучать окрестности, самостоятельно гулять, часто попадают в жилые кварталы. И в сентябре у взрослых лосей начинается гон, брачный период, они становятся дурные, много бегают в поисках партнёра, зачастую ведут себя агрессивно».