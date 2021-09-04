В Москве открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

На северо-востоке столицы открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. По его словам, задумка памятника появилась еще в 2012 году, и спустя 9 лет ее удалось реализовать в парке Яуза у Ростокинского акведука. "Сегодня для всех нас очень радостный день. Здесь в парке Яуза у Ростокинского акведука мы открываем памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Сама задумка появилась в далеком 2012 году и девять лет мы шли к открытию этого памятника", – отметил председатель Мосгордумы. Памятник изображает двух ополченцев: молодого война, который поддерживает раненого старшего товарища. У них одна винтовка-трехлинейка на двоих. Отмечается, что авторы памятника – заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. У них получилось в этих образах передать саму суть подвига бойцов. Кроме того, собирательные образы героев получили одобрение сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника князю Александру Невскому на улице Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского.