В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей

Национальная Служба Новостейиещё 9
3 часа назад

С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Первые итоги отмены платы за пересадки на наземном транспорте подвел мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы были введены с 1 сентября. Благодаря этому разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле. Для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год.

По словам градоначальника, людям такая опция важна, поэтому количество подобных поездок будет и дальше расти.

Бесплатной пересадкой сейчас могут воспользоваться 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте метро. Их число продолжает расти: с 1 сентября число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч.

Собянин пообещал и дальше совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители