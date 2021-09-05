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Собянин похвалился дешёвым транспортом в Москве

News.ruиещё 12
8 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о росте регистрации москвичами карты «Тройка», а также о том, что общественный транспорт в столице подешевел в 1,5 раза.

Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок
Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look PressCity News Moskva/Russian Look/Global Look Press

1 сентября мы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всём наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год, — написал Собянин.

Он также отметил, что на достигнутом мэрия не собирается останавливаться, и пообещал продолжить совершенствовать билетную систему, чтобы поездки «становились ещё удобнее и выгоднее».

Ранее полиция задержала пассажирку авиарейса Москва — Анталья за несоблюдение антикоронавирусных ограничений и дебош на борту самолёта. Пассажирка отказалась надевать медицинскую маску, а затем стала в грубой форме общаться с бортпроводниками. В итоге те вызвали стражей порядка. Процесс вывода дебоширки из салона самолёта остальные пассажиры сопровождали аплодисментами, а также криками «ура» и «браво». Сама виновница инцидента при этом улыбалась.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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