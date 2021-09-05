Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о росте регистрации москвичами карты «Тройка», а также о том, что общественный транспорт в столице подешевел в 1,5 раза.

Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press City News Moskva/Russian Look/Global Look Press

1 сентября мы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всём наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год, — написал Собянин.

Он также отметил, что на достигнутом мэрия не собирается останавливаться, и пообещал продолжить совершенствовать билетную систему, чтобы поездки «становились ещё удобнее и выгоднее».