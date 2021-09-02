Собянин рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»

Сегодня в парках столицы работает 45 павильонов «Здоровая Москва». В комфортных условиях и без предварительной записи здесь можно проверить состояние организма по целому ряду направлений. Москвичам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, предлагают расширенную программу диспансеризации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил Сергей Собянин.
«Когда был подъем заболеваемости ковидом, конечно, было не до углубленной диспансеризации. Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов и так далее. Сегодня ситуация значительно лучше, она позволяет заниматься и профилактикой заболеваний, в том числе постковидным обследованием. Поэтому в 45 павильонах здоровья, которые расположены в парках, скверах, можно прийти и обследоваться по целому ряду направлений. Причем для тех, кто переболел ковидом, предусмотрен еще целый ряд дополнительных опций, связанных с проверкой работы дыхательной системы, сердца, расширенным биохимическим анализом крови и так далее. Каждый день в эти павильоны сегодня приходят более тысячи человек и проходят комплексное обследование», — сказал Мэр Москвы.
Наряду с общим анализом крови и сатурацией, которые и ранее были доступны посетителям павильонов «Здоровая Москва», москвичам, переболевшим COVID-19, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований. Это спирометрия, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, тест с шестиминутной ходьбой, рентгенография органов грудной клетки.
Углубленную диспансеризацию уже прошли 30 тысяч москвичей, которые, если это было необходимо, получили направления на дальнейшее обследование.
Для прохождения обследования в павильонах «Здоровая Москва» достаточно иметь при себе московский полис ОМС и документ, подтверждающий личность. Результаты будут доступны через некоторое время в электронной медицинской карте.
Чтобы ускорить прохождение диспансеризации, жители могут заранее заполнить анкету. Для этого нужно зайти в раздел электронной медкарты «Моя диспансеризация в парке» и выбрать нужный бланк: диспансеризация или углубленное исследование после COVID-19.
Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты до конца сентября, они работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.