Собянин рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»

«Когда был подъем заболеваемости ковидом, конечно, было не до углубленной диспансеризации. Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов и так далее. Сегодня ситуация значительно лучше, она позволяет заниматься и профилактикой заболеваний, в том числе постковидным обследованием. Поэтому в 45 павильонах здоровья, которые расположены в парках, скверах, можно прийти и обследоваться по целому ряду направлений. Причем для тех, кто переболел ковидом, предусмотрен еще целый ряд дополнительных опций, связанных с проверкой работы дыхательной системы, сердца, расширенным биохимическим анализом крови и так далее. Каждый день в эти павильоны сегодня приходят более тысячи человек и проходят комплексное обследование», — сказал Мэр Москвы.