В Москве открылся фестиваль «Цветочный джем»

В среду, 1 сентября, в Москве после двухлетнего перерыва открылся фестиваль-конкурс «Цветочный джем». Для горожан подготовлены 30 площадок с садами.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Больше всего столичных площадок — в центре города. Шесть садов устроили здесь ландшафтные дизайнеры.

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Выходите у станции метро «Театральная» и отправляйтесь в путешествие по русскому лесу с его непременными хвойными деревьями на площади Революции, пройдитесь по липовой аллее с розами на переходе к Манежке, а у «Охотного Ряда» точно стоит удивиться цветочному разнообразию.

— Розы, гортензии, папоротники, разные травы — все здесь устраивает настоящую «Цветочную вакханалию», — говорит старший садовник на площадке у «Охотного Ряда» Мария Хромова.

Прогуляйтесь к Столешникову переулку и Кузнецкому Мосту.

— У универмага впервые решились на создание водной композиции, — рассказывает ландшафтный дизайнер, член Оргкомитета конкурса и фестиваля «Цветочный джем» Наталья Земская. — Здесь все напомнит о живописных прудах.

— А мне грустно прощаться с летом, — тянет за руку свою маму, москвичку Екатерину Федосееву, ее дочка Алиса.

— Не переживай, мы погуляем и приедем в свой район, где есть другая площадка. Там посадили южные розы, — мама обещает малышке рассказать о Крыме и напомнить, как они хорошо провели полмесяца на побережье.

Теплые воспоминания о юге точно навеют сады сразу в нескольких столичных районах. В Коптеве, Южном Бутове, Гольянове и Зеленограде ландшафтные дизайнеры решили создать атмосферу южного курорта. Для этого составили оригинальные композиции из крымских роз, ароматной лаванды и других характерных для полуострова растений.

— Пока высаживали растения, готовя площадки к открытию, люди подходили, заглядывали за ограждение и интересовались — а что же так невероятно пахнет, — отмечает садовник Мария Семенова.

Ответ оказался прост: это небольшое растение в горшочках — лаванда. Вдохнуть ее аромат можно еще на нескольких площадках — на Ореховом бульваре, Профсоюзной и Матвеевской улицах. Правда, компанию сиреневой красавице здесь уже составляют петунии и шалфей.

Мировые достопримечательности и колорит решили обыграть и на других окружных площадках. Тему Японии раскрыли в Куркине. Здесь представлены бонсаи из небольших хвойных деревьев и крупных кустарников, карликовые ивы, цветущие ирисы.

Калейдоскоп красок, характерный для классического садово-паркового искусства, устроили из цветников на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и Митинской улице. Главными красавицами здесь выступают розы и гортензии. Еще три площадки оформили в купеческом стиле, а две другие больше похожи на средневековые замки.

По словам организаторов, на фестивале гости могут сделать не только красивые фотографии, но и попробовать десерты и блюда, приготовленные по авторским рецептам участниками гастрономической ярмарки. При этом на всех площадках необходимо соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города: