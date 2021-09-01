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Собянин сообщил о скором внедрении сети 5G в московском метро

ТАССиещё 3
50 минут назад

Технология связи 5G скоро появится в московском метрополитене. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о скором внедрении сети 5G в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"5G уже сейчас тестируется в некоторых районах, скоро будет в метро. <...> Это далеко не все проекты Москвы. Город буквально пронизан современными электронными технологиями, и эта работа на службе москвичам постоянно совершенствуется", - написал мэр на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Собянин 25 мая сообщил, что в столичной подземке реализуют крупный проект по внедрению технологии связи 5G. Всего в столице восемь полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи.

"Мониторинг в строительстве осуществляется с помощью цифрового двойника, работу служб ЖКХ контролирует ГЛОНАСС, 1,7 млн москвичей пользуются смарт-сервисом "Наш город" и более 5 млн голосуют за городские проекты в "Активном гражданине". Искусственный интеллект поддерживает систему принятия решений в медицине, а все данные пациентов - в единой электронной карте", - добавил Собянин в своем посте.

Мэр подчеркнул, что столица "постоянно находится в диалоге" со своими жителями.

"Вы находитесь в окружении электронных сервисов 90% времени. С точки зрения технологической готовности и развитости электронных сервисов, Москва в мировых лидерах: хороший охват, быстрый интернет и широкая доступность", - заявил Собянин.

Он также поделился с подписчиками, что в среду пообщался с выпускниками российских вызов на форуме "Новое знание".

"За ними будущее современных электронных сервисов. Абсолютно уверен, что их идеи и разумный подход к воплощению проявят себя уже скоро во всех сферах городской жизни", - заключил мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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