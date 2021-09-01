Собянин сообщил о скором внедрении сети 5G в метро

"5G уже сейчас тестируется в некоторых районах, скоро будет в метро. <...> Это далеко не все проекты Москвы. Город буквально пронизан современными электронными технологиями, и эта работа на службе москвичам постоянно совершенствуется", - написал мэр на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".