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Собянин на марафоне общества «Знание» назвал Москву главным донором России

Lenta.ru
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на марафоне «Новое знание», назвал столицу главным донором России. Трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

Собянин на марафона общества "Знание" назвал Москву крупнейшим донором страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того чтобы 60 процентов всех трансферов регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — отметил Собянин.

Так он прокомментировал расхожее мнение, согласно которому «вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут в Москву».

Также мэр привел статистику городского бюджета. В 2020 году Москва направила в федеральный бюджет 800 миллиардов рублей собранных налогов, оставив в городском 890 миллиардов. Всего с учетом взносов работодателей во внебюджетные фонды отчисления достигли 2,9 триллиона рублей.

При этом около 48 процентов из этой суммы было направлено на выплату пенсий жителям других регионов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Россия,
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