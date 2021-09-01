Ограничения на массовые мероприятия в Москве продлят

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице продлят ограничения на проведение городских мероприятий, пока эпидемиологическая обстановка в городе не улучшится на постоянной основе. Такими планами мэр поделился в своем личном блоге.

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Градоначальник отметил, что в Москву после вынужденного перерыва возвращаются фестивали — к примеру, «Цветочный джем». Однако и его проводят с ограничениями — без массовых гуляний и мастер-классов.

«Цветочный джем» будет работать с 1 сентября до 1 октября. Мэр рассказал, что на площадках мероприятия можно попробовать блюда и десерты от столичных рестораторов, а также приобрести варенье, джем и сувениры. В День города 11 сентября москвичи смогут создать на 17 площадках фестиваля собственные цветочные композиции.