Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными

Пересадка между автобусами, трамваями и электробусами на разных маршрутах в Москве в течение 90 минут с начала поездки стала бесплатной, об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Если раньше бесплатными были только пересадки на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД), то теперь они заработали и на другом (наземном) транспорте.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключить карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступна после обработки запроса в течение 12 часов. Ожидается, что нововведение позволит ежедневно экономить около 500 тысячам пассажиров.