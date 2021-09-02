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Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными

Мослентаиещё 23
23 минуты назад

Пересадка между автобусами, трамваями и электробусами на разных маршрутах в Москве в течение 90 минут с начала поездки стала бесплатной, об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press

Если раньше бесплатными были только пересадки на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД), то теперь они заработали и на другом (наземном) транспорте.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключить карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступна после обработки запроса в течение 12 часов. Ожидается, что нововведение позволит ежедневно экономить около 500 тысячам пассажиров.

Кроме того, Собянин рассказал о снижении тарифов на проезд в наземном транспорте для Новой Москвы. Пассажиры из Троицкого административного округа за проезд в «старую» Москву будут отдавать 42 рубля вместо 60.

Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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