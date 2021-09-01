В Москве создадут еще семь индустриальных кварталов

Инвесторы вложат в реорганизацию неэффективно используемых территорий более 440 миллиардов рублей.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

До конца года в Москве подпишут еще семь договоров о комплексном развитии территорий по инициативе правообладателей в рамках проекта «Индустриальные кварталы». По пяти из них собственники уже подали документы, по остальным двум они ожидаются в сентябре, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«В реорганизацию семи неэффективно используемых территорий бывших промзон инвесторы вложат более 440 миллиардов рублей. Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению семи новых индустриальных кварталов в столице появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется построить 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров — по программе реновации», — рассказал он.

На сегодняшний день город заключил четыре соглашения о комплексном развитии территорий. Реорганизация ждет бывшие промзоны Октябрьское Поле, Кунцево, два участка промзоны Коровино.

«До вовлечения территорий, по которым уже заключены договоры о комплексном развитии, в проект “Индустриальные кварталы” на них было создано менее 200 рабочих мест. Благодаря реорганизации четыре бывшие промзоны смогут обеспечить работой не менее 16,5 тысячи человек. Вырастет и экономическая эффективность этих площадей — объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 миллиардов рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 миллиарда рублей в год», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, сегодня застройка этих зон занимает 163 тысячи квадратных метров на 62 гектара. А в результате реализации проектов суммарная площадь промышленной, жилой, общественно-деловой, социальной застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.

Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. Благодаря проекту город может вовлекать в оборот фактически заброшенные территории.