Собянин поздравил школьников с Днем знаний

«Все мы вышли из школы. Поэтому 1 сентября наполняет каждого из нас особыми чувствами. Мы вспоминаем родителей, которые провожали нас на занятия, учителей, вкладывающих всю свою душу в учеников, и школьных товарищей, дружба с которыми длится десятилетиями», — сказал Собянин.