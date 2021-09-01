Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Все мы вышли из школы. Поэтому 1 сентября наполняет каждого из нас особыми чувствами. Мы вспоминаем родителей, которые провожали нас на занятия, учителей, вкладывающих всю свою душу в учеников, и школьных товарищей, дружба с которыми длится десятилетиями», — сказал Собянин.
По его словам, в 2021 году учиться в школу пойдут 1,5 миллиона москвичей, из них 116 тысяч первоклассников.
Ранее сообщалось о том, что московская канатная дорога на Воробьевых горах подарит школьникам бесплатный проезд на 1 сентября. В День знаний первоклассники смогут воспользоваться подарком в часы работы канатной дороги.