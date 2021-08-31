Диспансеризация переболевших COVID-19 москвичей станет бесплатной

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя прием терапевта и семь других исследований. В их число входят общий и биохимический анализ крови, измерение сатурации и спирометрия. Также по показаниям врач может назначить тест с шестиминутной ходьбой. Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой или средней форме, с помощью других анализов определят риск тромбообразования и состояние легких.