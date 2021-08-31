Face Pay распространили еще на две линии столичного метро

В Москве запустили сервис бесконтактной оплаты проезда по лицу Face Pay еще на двух линиях метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 31 августа.

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К тесту Face Pay подключили Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии. Ранее испытывать оплату проезда при помощи технологии распознавания лиц в Москве начали пассажиры Филевской и Арбатско-Покровской линий.

Запустив Face Pay на станциях желтой и оранжевой линий метрополитена, московские власти расширили фокус-группу пользователей сервиса до семи тысяч человек.

«Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.